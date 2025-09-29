Қасим-Жомарт Тоқаев Италия Президентини Ақордада кутиб олди
ASTANA. Kazinform — Ақордада Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистонга расмий ташриф билан келган Италия Президенти Сержо Маттареллани кутиб олди.
Дастлаб Қасим-Жомарт Тоқаев ва Сержо Маттарелла расмий делегация аъзоларини бир-бирлари билан таништирдилар.
Шундан сўнг, мартабали меҳмонни ташриф буюриш учун тантаналар залида саф тортган фахрий қоровул бошлиғи Давлат раҳбарларига рапорт берди.
Президент оркестри икки давлат мадҳияларини ижро этди.
Мадҳияларни тинглаб бўлгач Қасим-Жомарт Тоқаев ва Италия Президенти гилам бўйлаб Қозоғистон Республикаси Давлат байроғи томон юрдилар.
Унинг олдига етиб келганларида, меҳмон тўхтаб, бир оз таъзим қилиб, ҳурматини изҳор қилди. Сўнгра Италия Президенти ва Президент фахрий қоровул сафидан ўтди. Фахрий қоровул бошлиғи билан хайрлашдилар.
Эслатиб ўтамиз, айни дамда икки давлат раҳбарлари музокаралар олиб бормоқда. Музокараларда савдо-иқтисодий, сармоявий ва маданий-гуманитар ҳамкорликни мустаҳкамлаш истиқболлари муҳокама этилади.
Аввалроқ, жорий йил 9 мартда Давлат раҳбари пойтахтимизда Италия Президенти Сержо Маттарелла билан учрашган эди.