Пойтахт кўчаларидан бирига Марко Поло номи берилади
ASTANA. Kazinform — Пойтахт кўчаларидан бирига Марко Поло номи берилади. Бу ҳақда Ақордада Италия Президенти Сержо Маттарелла билан кенгайтирилган музокаралар чоғида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев маълум қилди.
“Италия Қозоғистоннинг учта йирик савдо ҳамкорларидан бири бўлиб қолмоқда. Иқтисодий ҳамкорлигимиз жуда жадал ривожланиб, янада юксалиш учун катта имкониятларга эга. Биз Италиянинг Қозоғистонга экспорт ҳажмини ошириш режаларини қўллаб-қувватлаймиз. Ўтган 20 йил ичида Италия иқтисодиётимизга 7,5 миллиард доллар сармоя киритди, бозоримизда 250 та италян компанияси муваффақиятли фаолият юритмоқда. Хом-ашё, нефть-кимё, машинасозлик, транспорт ва логистика, енгил саноат, озиқ-овқат саноати, сунъий интеллект, молия, туризм, таълим каби муҳим соҳаларда катта имкониятлар кўряпман”, – деди Қозоғистон Президенти.
Давлат раҳбарининг таъкидлашича, Қозоғистон ва Италия парламентлар даражасида фаол ҳамкорликни йўлга қўйган, БМТ ва бошқа халқаро ташкилотлар доирасида ҳамкорлик қилмоқда. Ўтган йили биринчи “Марказий Осиё – Италия” саммити муваффақиятли ўтказилди.
“Мамлакатларимиз маданий-гуманитар соҳадаги фаол ҳамкорликни қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, Астана шаҳрининг марказий кўчаларидан бирига Италия халқининг машҳур ўғлони Марко Поло номи берилишини мамнуният билан эълон қиламан. Бу Италия билан яқин дўстлик алоқаларимиз рамзи бўлади”, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.