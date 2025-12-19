Қасим-Жомарт Тоқаев Hitachi Construction Machinery компанияси президентини қабул қилди
ASTANА. Kazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев Hitachi Construction Machinery компанияси президенти Масафуми Сэнзакини қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Учрашув давомида Қозоғистон кончилик корхоналари ва япон компанияси ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш истиқболлари кўриб чиқилди.
Давлат раҳбари минтақада Hitachi Construction Machinery компаниясининг асосий ҳамкори бўлган Қозоғистон ўзаро манфаатли алоқаларни чуқурлаштиришга тайёр эканлигини таъкидлади.
Президентнинг сўзларига кўра, келажакда конлар эҳтиёжлари учун ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва ускуналарни таъмирлашга устувор аҳамият бериш муҳимдир.
Қасим-Жомарт Тоқаев рақамлаштириш, "яшил" технологиялар ва автоном транспорт тизимларини жорий этиш қўшма ишларнинг истиқболли йўналишлари бўлиши мумкин, деб ҳисоблайди.
Масафуми Сэнзакининг сўзларига кўра, компаниянинг асосий мақсади юқори технологияли, кам углеродли, хавфсиз ечимларни ишлаб чиқиш ва уларни глобал миқёсда, шунингдек, Қозоғистонда лойиҳаларни амалга ошириш доирасида ишлаб чиқаришда қўллашдир.
Hitachi Construction Machinery — дунёдаги етакчи қурилиш ва кончилик ускуналарини ишлаб чиқарувчилардан бири. Компаниянинг экскаваторлари, юк машиналари ва бошқа ускуналари 150 дан ортиқ мамлакатларда, жумладан, Қозоғистондаги йирик конларда қўлланилади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Япония металл ва энергетика хавфсизлиги ташкилоти раисини қабул қилган эди.
Давлат раҳбари Sumitomo компанияси президенти Шинго Уэнони қабул қилди.
Қозоғистон Президенти Токио Фавқулодда вазиятлар марказига ташриф буюрди.
Қозоғистон Президенти ва Токио губернатори Юрико Коикэ Smart city технологияларини муҳокама қилди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Rakuten Group компанияси раҳбари Хироши Микитанини қабул қилди.