Ижтимоий тармоқларда кунига қанча вақт сарфлаш керак
ASTANA. Kazinform — Катталар учун ижтимоий тармоқларда ўтказиладиган хавфсиз вақт миқдори кунига 40 дақиқадан, бола учун эса 30 дақиқадан ошмаслиги керак, деб хабар берди РИА Новости.
Россия Фанлар академиясининг Н. П. Бехтерева номидаги инсон мияси институти олими Михаил Дидур ахборот гигиенасининг муҳимлигини таъкидлаб, зерикканда ижтимоий тармоқларда соатлаб вақт ўтказмаслик яхшироқ эканлигини айтди.
“Мен кунига 20-40 дақиқани ижтимоий тармоқлар учун етарли деб ҳисоблардим. Бола учун ҳатто ярим соат ҳам етарли бўларди”, — деди Дидур.
Олимнинг таъкидлашича, ахборотни онгли равишда истеъмол қилиш кўникмаларини ривожлантириш учун, аввало, болалар ва ўсмирлар учун ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш бўйича кўрсатмалар яратиш керак.
Аввалроқ ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги болаларни ижтимоий тармоқлардаги хавфли контентдан ҳимоя қилиш бўйича фикр билдирган эди.