Исроилнинг Ливандаги зарбалари 40 кишининг ҳаётига зомин бўлди

Исроилнинг Баалбек ва Бекаа водийсига берган зарбалари натижасида 40 киши ҳалок бўлди, 53 киши яраланди, дея хабар беради Соғлиқни сақлаш вазирлиги.

AFP хабарига кўра, пайшанба куни эрталаб Байрут жанубига камида икки зарба берилган.

Исроил ҳарбийлари чоршанба куни жанубий чекка ҳудудлар аҳолисига бир нечта жойларни эвакуация қилишни буюрди. Иккита портлаш тўлқини, бири чоршанба оқшомида ва иккинчиси пайшанба куни тонгда содир бўлди.

Ливаннинг Al Jadeed TV телеканали пайшанба куни камида тўртта зарба берилганини хабар қилди.

