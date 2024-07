Исроилнинг Ғазодаги ёрдам марказига ҳаво ҳужуми оқибатида саккиз киши ҳалок бўлди

Якшанба куни ҳаво ҳужуми Ғазо секторидаги Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Фаластинлик қочқинлар бўйича агентлигининг асосий қароргоҳи бўлган коллежнинг асосий дарвозасига берилган.

Ташкилотнинг ўқув мажмуаси анклав шимолидаги Ғазо шаҳрида жойлашган бўлиб, ҳаво ҳужуми натижасида бир неча фаластинлик яраланган. Бу иншоот Ғазога келаётган оз миқдордаги гуманитар ёрдамни тарқатиш учун ишлатилади.

Исроил ҳарбийларининг Ғазо секторига қуруқликдан бостириб кириши оқибатида уй-жойини ташлаб кетган юзлаб одамлар воқеа вақтида муассаса ичида бошпана топди, дея хабар беради AlJazeera.

Гувоҳларнинг хабар беришича, ҳаво ҳужуми оқибатида ҳалок бўлганлар ва жароҳатланганлар бор.

Ҳужумни шарҳлар экан, Исроил ҳарбийлари бино “террорчилик фаолияти учун қалқон” бўлиб, ундан Фаластиннинг ХАМАС ва “Исломий жиҳод” гуруҳлари фойдаланаётганини айтди.

Nowhere is safe in #Gaza.



According to @GlobalEdCluster, 69% of school buildings where displaced families were seeking shelter have been directly hit or damaged.



This blatant disregard of humanitarian law must stop. We need a #CeasefireNow. pic.twitter.com/izwPNeKOVC