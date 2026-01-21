Испанияда юз берган поезд ҳалокатидаги қурбонлар сони 41 кишига етди
ASTANA. Kazinform — Якшанба куни кечқурун Испания жанубида иккита тезюрар поезднинг тўқнашуви оқибатида камида 41 киши ҳалок бўлди, деб хабар беради Азертадж.
Бу ҳақда сешанба куни эрталаб Андалусия минтақавий ҳокимияти ва транспорт вазири томонидан эълон қилинган дастлабки ҳисоботда айтилган.
“Қурбонлар сони 41 нафарга етди, чунки кеча кечқурун (душанба куни) Ирьо йўналишига йўл олган поезднинг бир вагонидан яна бир одамнинг жасади топилди”, — дейилади Андалусия минтақавий ҳукуматининг баёнотида.
Сешанба куни Испания қутқарув хизматлари поезднинг энг кўп шикастланган вагонларига етиб бориш учун кранлардан фойдаланган ҳолда, ҳодисада бедарак йўқолганларнинг жасадларини топишга ҳаракат қилдилар.
Авария тоғ тизмасининг этагидаги тепаликда, зайтунзорлар билан қопланган жойда содир бўлган. Ҳодиса жойига фақат бир қаторли йўл орқали бориш мумкин, бу эса оғир техниканинг қутқарувчиларга етиб боришини қийинлаштиради.
Испания жамоатчилиги якшанба куни кечқурун Кордова вилоятидаги Адамуз аҳоли пункти яқинида, Мадриддан тахминан 360 километр жанубда содир бўлган, Испаниянинг кенг кўламли юқори тезликдаги темир йўл тармоғи тарихида илк бор инсон ўлими билан якунланган фалокатдан қаттиқ ларзага келди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, носоз темир йўл ўтказгичи поездларнинг ва тўқнашувининг асосий омили бўлиши мумкин.
Ички ишлар вазири Фернандо Гранде-Марласка душанба куни кечқурун TVE давлат телеканалига берган суҳбатида вайроналар остида камида учта жасад борлигини айтган.
Унинг сўзларига кўра, полицияга 43 киши бедарак йўқолгани ҳақида хабарлар келиб тушган, бу дастлабки қурбонлар сонига яқин. Бироқ вазир қутқарув гуруҳлари рельсдан чиқиб кетган вагонларни тўлиқ кўтариб бўлмагунча, ҳалок бўлганларнинг якуний сони тасдиқланмаслигини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Испанияда иккита тезюрар поезд рельсдан чиқиб кетгани, натижада 21 киши ҳалок бўлгани, кейинчалик ҳалок бўлганлар сони 39 га етгани ҳақида хабар берган эдик.
Испанияда поезд ҳалокати туфайли уч кунлик мотам эълон қилинди.