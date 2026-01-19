Испанияда икки юқори тезликдаги поезд рельсдан чиқиб кетиб, 21 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Испаниянинг EFE ахборот агентлиги хабар беришича, Испания жанубидаги Кордова провинциясига қарашли Адамуз шаҳрида икки юқори тезликдаги поезднинг рельсдан чиқиб кетиши оқибатида 10 киши ҳалок бўлган, деб хабар беради Elpais.com.
Маълум бўлган маълумотларга кўра, жароҳат олганлар сони турлича келтирилмоқда — уларнинг сони 25 нафардан 100 нафаргача бўлиши мумкин.
ОАВ маълумотларига мувофиқ, аввал Малагадан Мадридга йўл олган поезд рельсдан чиқиб кетган. У қарши йўналишдаги йўлга чиқиб кетиб, шу пайтда шу йўналишда келаётган иккинчи поезд билан тўқнашган, натижада у ҳам рельсдан чиққан.
Ҳодиса жойидан олинган видеоларда тўқнашувдан сўнг камида бир вагон ёки локомотив ағдарилиб қолгани кўринади.
Тўқнашув кучи «ер қимирлагандай бўлди», деб AFP агентлиги поезд йўловчиларидан бирининг сўзларини келтиради.
Дастлабки маълумотларга кўра, икки поезд таркибида жами 400 нафаргача одам бўлиши мумкин. Ушбу участкда поездлар ҳаракати тўлиқ тўхтатилди.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йил декабрь ойида Мексикада содир бўлган поезд ҳалокати оқибатида 13 киши ҳалок бўлиб, 98 киши жароҳат олган эди.