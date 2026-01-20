Испанияда поезд ҳалокати муносабати билан уч кунлик мотам эълон қилинди
ASTANA. Kazinform — Испаниянинг бош вазири Педро Санчес мамлакатнинг жанубидаги поезд ҳалокати туфайли уч кунлик мотам эълон қилди, деб хабар беради Euronews.
Испания бош вазири Педро Санчес транспорт вазири Оскар Пуэнте ва Андалусия ҳукумати раиси Хуанма Морено билан биргаликда Кордова провинциясидаги Адамус муниципалитетига ташриф буюрди. У ерда камида 39 кишининг ҳаётига зомин бўлган темирйўл ҳалокати содир бўлган.
Шаҳар мэри Рафаэль Анхель Морено дастлабки дақиқалардан барча жабрланганларга ёрдам кўрсатилганини таъкидлаб, ёрдам қўлини чўзган аҳолига миннатдорчилик билдирди.
Андалусия ҳукумати раиси ҳам Адамус аҳолисининг ҳамжиҳатлигини алоҳида таъкидлаб, барча андалусияликлар номидан миннатдорчилик билдирди. Шунингдек, у ҳокимият органлари ва фавқулодда хизматлар ўртасидаги ҳаракатларнинг уйғун ташкил этилганини ижобий баҳолади.
«Биз барчамиз ҳалок бўлганларни топиш ва аниқлаш учун ишлаяпмиз. Олдинда ҳали узоқ муддатли иш турибди, шу билан бирга биз давом этамиз. Бу ҳодиса Андалусиянинг барча аҳолисининг юрагини эзди. Олдимизда узоқ йўл бор, лекин биргаликда бўлсак, албатта олға силжиймиз», — дея хулоса қилди Рафаэль Анхель Морено.
Ўз навбатида, Педро Санчес бу кунни бутун мамлакат учун, айниқса ҳалок бўлганларнинг оилалари учун мотам куни деб атади.
Эслатиб ўтамиз, кеча Испанияда юқори тезликдаги икки поезд рельсдан чиқиб кетиб, 21 киши ҳалок бўлди. Кейинчалик ҳалок бўлганлар сони 39 нафарга етди.