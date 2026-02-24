Индонезияда зилзиладан кейин улкан чуқурча пайдо бўлди
ASTANA. Kazinform — Индонезиянинг Ачех провинциясида ҳосил бўлган улкан чуқурчанинг майдони 30 минг квадрат метрдан ошди, ва унинг чуқурлиги 100 метрга етади, деб хабар беради Анадолу.
Antara News хабарига кўра, Индонезиянинг Миллий тадқиқот ва инновация агентлиги (BRIN) марказий Ачех минтақасидаги қишлоқдаги чўкма жойида тадқиқот олиб боряпти.
Баёнотга кўра, 30 минг квадрат метрдан ортиқ ва 100 метргача чуқурликдаги чўкма кўчки натижасида ҳосил бўлган.
Дастлаб кичик чуқурлик бўлган бу жой вақт ўтиши билан эрозия ва тупроқ ҳаракати натижасида кенгайиб, чуқурлашиб, улкан ҳажмга етди.
Шунингдек, сейсмик фаоллик бу жараённинг ривожланишига ҳисса қўшгани таъкидланди: хусусан, 2013 йилда Марказий Ачехда содир бўлган 6,2 магнитудали зилзила тупроқнинг беқарорлигини ошириб, унинг тузилишини заифлаштириши мумкин деб тахмин қилинади.