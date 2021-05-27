Хоккей бўйича ЖЧ: Қозоғистон Германияни мағлуб этди
Юрий Михайлис қуйидаги таркибни намойиш этди: Бояркин (Шутов) — Маклюков-Диц, Акользин-Сагадеев-Шевченко; Сведберг-Блэкер, Михайлис-Волк-Старченко; Степаненко-Шалапов, Шин-Шестаков-Рымарев; Петухов-Орехов, Панюков-Лихотников-Савицкий.
Дастлабки учта учрашувда Германия учта ғалабани қўлга киритишди ва яққол фаворит ҳисобланарди. Ушбу учрашувда биринчи даврда ҳисоб очилмади, Александр Шин иккинчи даврда ҳисоб очди, шундан сўнг дарҳол Германия вакили Том Кюнхакль ҳисобни тенглаштириб, Маркус Айзеншмид ўз жамоасини олдинга олиб чиқди.
Сўнгги йигирма дақиқалик бошида қозоғистонликлар Роман Старченко томонидан амалга оширилган ўқни қўлга киритишди ва кейин Павел Акользин Қозоғистонга ғалаба келтирди - 3:2.
Аввалроқ, Қозоғистон Латвия ва Финляндияни буллитлар сериясида мағлуб этганди, сўнгра АҚШдан енгилган. Кейинги ўйин 28 май куни Канадага қарши бўлиб ўтади.
Қозоғистон — Германия 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
Шайбалар:
1:0 — 26:39 Шин (Степаненко, Шалапов). В равенстве
1:1 — 29:38 Кюнхакль (Ридер). В равенстве
1:2 — 34:07 Айзеншмид (Лойбль, Зайдер). В большинстве
2:2 — 40:31 Старченко. Буллит
3:2 — 55:42 Акользин (Маклюков). В равенстве
Жарима: 4:2 (2:2, 2:0, 0:0).