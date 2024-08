Ҳизбуллоҳ Исроил шимолига 55 та ракета отди

“Ҳизбуллоҳ” сешанба куни эрталаб Ливандан Исроил шимолига 40 та ракета учирди. Кейинроқ 15 та ракетадан иборат иккинчи ҳужум амалга оширилди.

Исроил армияси, Юқори Галилей ва Голан тепаликларида "тахминан 55 та" ракета учирилишини қайд этганини, баъзилари тутиб олинганини, қолганлари эса қурбонларсиз очиқ майдонларга қулаганини айтди.

🚨Approx. 55 projectiles were identified crossing from Lebanon.



Some fell in open areas igniting multiple fires in northern Israel. Fire and Rescue Services are currently operating at the scene to extinguish them. pic.twitter.com/Cm6Im41yMR