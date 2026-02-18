Хитой гуманоид роботлар ҳажмини оширади
ASTANA. Kazinform - Unitree Robotics компанияси гуманоид роботлар етказиб беришни кўпайтиришни режалаштирмоқда, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Янги йил гала-концертида ўзининг гуманоид роботлари билан халқаро миқёсда эътирофга сазовор бўлган Хитойнинг Unitree Robotics компанияси етказиб бериш ҳажмини сезиларли даражада ошириш ва гуманоид робототехника сегментидаги етакчи мавқеини мустаҳкамлашга интилмоқда.
Unitree Robotics бош директори Ван Синсиннинг айтишича, компания бу йил 20 мингта гуманоид робот етказиб беришни режалаштирган, бу 2025 йилдаги 5500 тадан кўп.
Ханчжоуда ишлаб чиқилган роботлар мураккаб жанг санъати элементларини бажариши, батутда сакраши, сальтолар қилиши ва тез югуриши мумкин, бу сўнгги 12 ой ичида технологик тараққиётни намойиш этади.
Баъзи элементлар, G1 русумли роботнинг кунг-фу намойиши каби тўлиқ автоном режимда бажарилди. H2 гуманоид роботи ва B2-W робот итлари ҳам ишлатилган. Батутида максимал сакраш баландлиги 3 метрга, югуриш тезлиги эса секундига 4 метрга (соатига тахминан 14 км) етди.
Хитойлик технология таҳлилчиси Патрик Чжан роботлар реал ҳаётдаги вазиятларда кўплаб чекловларга дуч келишини, бироқ саҳна кўринишлари технологик етукликнинг ҳозирги даражасини аниқ кўрсатиб беришини таъкидлади.
Ван Синсиннинг айтишича, ишлаб чиқариш саноатининг асосий вазифаси реал ҳаётдаги вазиятларда гуманоид роботларни жорий этиш бўлиб қолган. Шунинг учун Unitree автоном бошқарув тизимларини яратиш учун сунъий интеллект соҳасида ишлайдиган жамоалар билан ҳамкорлик қиляпти.
Omdia тадқиқот компаниясининг маълумотларига кўра, Unitree ўтган йили 5,5 мингдан ортиқ гуманоид роботларни жўнатди, бу Tesla, Figure AI ва Agility Robotics каби АҚШ рақобатчиларининг жўнатмаларидан ошиб кетди. Инвесторлар Unitreeни Хитойда гуманоид робототехника секторини ривожланишининг асосий кўрсаткичи сифатида кўрадилар ва таъминот занжири бўйлаб компанияларга қизиқиш ортди.