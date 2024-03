Халқаро Судда Исроилнинг Фаластинни ишғол қилишига оид тингловлар бошланди

19-26 февраль кунлари давом этадиган тинглов БМТ Бош Ассамблеясининг 2022 йил декабрида Халқаро Судга Исроилнинг Фаластин ҳудудларини босиб олиши бўйича маслаҳат, мажбурий бўлмаган хулоса чиқариш сўровидан сўнг бўлиб ўтади.

52 га яқин давлат ва учта халқаро ташкилот Халқаро Суд судяларига мурожаат қилишни режалаштирмоқда. Суд мажлисларида иштирок этаётган давлатлар сони 1945 йилда Халқаро Суд ташкил этилганидан бери энг юқори кўрсаткичдир.

Исроил тингловларда фаол иштирок этмаяпти ва суд жараёнини кузатиш учун Гаагага суд-тиббиёт экспертларининг кичик гуруҳини юборган.

Судда биринчи бўлиб Фаластин ташқи ишлар вазири Риёд ал-Маликий сўзга чиқди.

“Ғазо секторидаги 2,3 миллион фаластинлик, уларнинг ярми болалар блокадалар ва бомбардимонларга дучор бўлиб, ўлдирилган ва майиб бўлиб, очлик ва қочқинга айланганда мен сизнинг олдингизда тураман”, - деди Р. ал-Маликий. - У шунингдек, Исроилдаги 1,7 миллион фаластинликларга ота-боболари юртида иккинчи даражали фуқаролар сифатида муносабатда бўлаётганини таъкидлади.

The Minister of Foreign Affairs and Expatriates Dr.Riad Malki presents The State Of Palestine’s pleading during the public hearings of the International Court of Justice on the request for an advisory opinion on the legal consequences arising from the policies and practices of… pic.twitter.com/0zKr6T7NVg