17:43, 29 Декабр 2021 | GMT +6
Головкин 2022 йилда энг шов-шувли 10 та жангнинг бирини ўтказиши кутилмоқда
NUR-SULTAN. Kazinform – The Boxing Rant подкасти муаллифи Винс Каммингс қозоғистонлик боксчи Геннадий Головкинни (41-1-1, 36 КО) мексикалик Сауль «Канело» Альварес (57-1-2, 39 КО) билан жангини 2022 йилда кутилаётган кучли ўнталикка киритди. Бу ҳақда Kazinform Sports.kz сайтига таяниб хабар беради.
Каммингнинг ўнталиги: Джервонта Дэвис — Василий Ломаченко, Наоя Иноуэ — Стивен Фултон, Теренс Кроуфорд — Кит Турман, Энтони Джошуа — Деонтей Уайлдер, Александр Усик — Тайсон Фьюри, Шакур Стивенсон — Крис Колберт, Роман Гонсалес — Хуан Франсиско Эстрада 3, Сауль «Канело» Альварес — Геннадий Головкин 3 (168 фунт), Джермелл Чарло — Брайан Кастаньо 2, Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол.