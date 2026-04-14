Германия ёқилғи солиғини вақтинча пасайтиради
ASTANA. Kazinform – Германия ҳукумати нархларнинг ошишини чеклаш мақсадида энергия солиғини вақтинча пасайтирганини маълум қилди, деб хабар беради DW.
Берлинда ҳукмрон коалиция — ХДИ/ХИИ ва СДП вакилларининг маълум қилишича, дизель ва бензинга солинадиган солиқ икки ой давомида бир литр учун тахминан 17 центга камайтирилади.
Германия канцлери Фридрих Мерцнинг айтишича, бу чора сўнгги ҳафталарда нархларнинг кескин ўсишидан зарар кўрган ҳайдовчилар ва компанияларнинг аҳволини дарҳол яхшилайди. Меҳнат вазири Бербель Баснинг сўзларига кўра, истеъмолчилар ва бизнес учун ёқилғи бўйича солиқ имтиёзларининг умумий миқдори тахминан 1,6 миллиард еврони ташкил этади.
Маркус Зёдернинг айтишича, «Эрондаги урушни биз олиб бормасак ҳам, унинг оқибатлари бизга таъсир қилади». У ёқилғи нархининг ошиши кўплаб одамлар учун «чидаб бўлмас даражага» етганини таъкидлади.
Дам олиш кунлари Берлинда нархларнинг кескин ўсиши бўйича музокаралар бўлиб ўтди ва улар жами 24 соат давом этди.
Чоралар тўплами коалициянинг кенг қамровли режасининг бир қисмидир. Бундан ташқари,
2026 йилда иш берувчиларга ходимларга 1000 евро миқдорида солиқ ва бадаллардан озод этилган қўшимча тўлов беришга рухсат этиш режалаштирилган;
2027 йил 1 январдан бошлаб паст ва ўрта даромадли фуқароларни қўллаб-қувватлашга қаратилган даромад солиғи ислоҳоти жорий этилади;
ушбу ўзгаришлар натижасида юзага келадиган бюджет тақчиллигини қоплаш учун жорий йилда тамаки маҳсулотларига солиқни ошириш кўзда тутилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Германияда ёқилғи инқирози фонида электромобиллар савдоси кескин ошгани ҳақида хабар берган эдик.