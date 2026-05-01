Германия шакарли ичимликларга солиқ жорий этади
ASTANA. Kazinform - Германия ҳукумати 2028 йилдан бошлаб семириш даражасининг ошишини чеклаш ва соғлиқни сақлаш тизимига юкни камайтиришга қаратилган соғлиқни сақлаш ислоҳотлари пакетининг бир қисми сифатида шакарли ичимликларга солиқ жорий этишни режалаштирмоқда, деб хабар беради Kazinform Reuters агентлигига таяниб.
Бу қадам Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) тавсияларига мос келади, у мамлакатларни кейинги 10 йил ичида шакарли ичимликлар, алкоголь ва тамаки маҳсулотлари нархларини солиққа тортиш орқали 50% га оширишга чақирган.
ЖССТ маълумотларига кўра, ҳозирда 100 дан ортиқ мамлакатда шакарли ичимликларга солиқ солинади.
Февраль ойида эълон қилинган Forsa ташкилоти сўровномасига кўра, немисларнинг тахминан 60 фоизи солиқ жорий этилишини қўллаб-қувватлайди.
Ушбу солиқдан кутилаётган йиллик даромад 450 миллион евро (527 миллион доллар) касалликларнинг олдини олиш ва соғлиқни сақлашни ривожлантириш дастурларини молиялаштиришга сарфланади.
Шу билан бирга, лоббистлар бу режага қарши чиқиб, шакар нархининг ошиши ҳеч бир мамлакатда ортиқча вазнли одамлар сонининг камайишига сабаб бўлмаганини даъво қиляпти.