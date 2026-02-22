11:27, 22 Февраль 2026 | GMT +5
Геннадий Головкин Жеки Чан билан учрашди
MILAN. Kazinform – Миллий Олимпия Қўмитаси раиси Геннадий Головкин Италияда бўлиб ўтаётган XXV қишки Олимпия ўйинлари доирасида Жеки Чан билан учрашди.
Геннадий Головкин машҳур актёр билан суҳбатлашди ва унга ҳурмат белгиси сифатида қозоқ миллий чопони ва дўппи совға қилди.
«Бизнинг давримиз афсонаси — Жеки Чан билан учрашув», - деб ёзди Головкин ўзининг Instagram саҳифасида.
Эслатиб ўтамиз, 71 ёшли Жеки Чан 2025 йил 22 декабрда Италиянинг Помпей шаҳрида бўлиб ўтган Милан-Кортина-д'Ампеццо қишки Олимпия ўйинларининг машъала эстафетасида иштирок этган эди.