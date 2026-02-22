OZ
    Геннадий Головкин Жеки Чан билан учрашди

    MILAN. Kazinform – Миллий Олимпия Қўмитаси раиси Геннадий Головкин Италияда бўлиб ўтаётган XXV қишки Олимпия ўйинлари доирасида Жеки Чан билан учрашди.

    Геннадий Головкин Джеки Чанға шапан жапты
    Фото: ҰОК

    Геннадий Головкин машҳур актёр билан суҳбатлашди ва унга ҳурмат белгиси сифатида қозоқ миллий чопони ва дўппи совға қилди.

    «Бизнинг давримиз афсонаси — Жеки Чан билан учрашув», - деб ёзди Головкин ўзининг Instagram саҳифасида.

    Эслатиб ўтамиз, 71 ёшли Жеки Чан 2025 йил 22 декабрда Италиянинг Помпей шаҳрида бўлиб ўтган Милан-Кортина-д'Ампеццо қишки Олимпия ўйинларининг машъала эстафетасида иштирок этган эди.

