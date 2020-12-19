13:25, 19 Декабр 2020 | GMT +6
Геннадий Головкин рақибини нокаут билан мағлуб этди ва 21-марта чемпионлик камарини ҳимоя қилди
NUR-SULTAN. Kazinform – Ўрта вазн тоифасида IBF/IBO версиялари бўйича жаҳон чемпиони Геннадий Головкин (40-1-1,35 КО) рақиби Камил Шереметани (21-0,5 КО) техник нокаут билан мағлуб этди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
1 ва 2 раундларда Камил Геннадийнинг оғир зарбасидан йиқилиб тушди. Учинчи раундда Головкин секинлашиб, рақибига зарба беришга имкон бергандай туюлди.
Тўртинчи ва еттинчи раундларда польшалик боксчи оғир зарба олди ва ҳакам ҳисобни очди.
8 раунд бошланишидан олдин Камил Шеремета мураббийлари жангдан бош тортишди. Шундай қилиб, Геннадий Головкин навбатдаги ғалабани қўлга киритди ва 21-марта чемпионлик камарини ҳимоя қилди.