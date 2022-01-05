08:59, 05 Январ 2022 | GMT +6
Геннадий Головкин «Энг яхши боксчи» номинациясига кўрсатилди
NUR-SULTAN. Кazinform - ESPN телеканали қозоғистонлик боксчи Геннадий Головкинни (41-1-1, 36 КО) «Энг яхши боксчи» номинациясига номзод қилиб кўрсатди, дея хабар беради Кazinform sports.kzга таяниб.
Каналнинг Тwitterдаги саҳифасида эълон қилинган овоз бериш бўйича ўрта вазн тоифасидаги жаҳон чемпионлари рўйхатида Геннадий Головкиндан ташқари Жермалл Чарло (32-0, 22 КО), Деметриус Андраде (31-0, 19 КО), Риота Мурата (16- 2, 13 КО), шунингдек, кичик Крис Юбэнк (31-2, 23 КО) ва Хайме Мунгия (38-0, 30 КО) мавжуд.
Кўпчилик мухлислар изоҳларда Головкинни қўллаб-қувватламоқда.
Бироқ 39 ёшли қозоғистонлик боксчи ўтган йили бирорта ҳам жанг ўтказмаган.
Геннадий Головкин охирги марта 2020 йилнинг декабрида рингга чиққан эди.
У еттинчи раундда польшалик боксчи Камил Шереметани (21-2-1, 5 КО) мағлуб этди ва яққол устунлик билан ғалаба қозонди.