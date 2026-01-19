Гамбургдаги Эльба дарёсида улкан муз тоғлари пайдо бўлди
ASTANA. Kazinform — Гамбург яқинидаги Эльбада ўн метргача баландликдаги муз "айсберглари" пайдо бўлди, деб хабар беради BILD.
Гамбургда ноёб қиш манзарасини кўришингиз мумкин. Бир-бирининг устига уюмланган улкан муз парчалари, баъзи жойларда баландлиги ўн метргача етади. Бу эриш бошланганига қарамай содир бўлмоқда. Дарёнинг баъзи қисмлари деярли ўтиб бўлмайдиган ҳолга келди.
Ҳозирги пайтда Эльба дарёсида сутка давомида олтита музёрар кема ишламоқда. Сув ва кема қатнови бошқармаси раҳбари Андреас Шульцнинг айтишича, бундай ҳодиса бу ерда илгари ҳеч қачон кузатилмаган. Ғайриоддий манзара кўпчиликнинг эътиборини тортган: одамлар соҳилдан муз тоғларини суратга олмоқда, секин ҳаракатланаётган автомобиллар эса йўлларда тирбандликларни келтириб чиқара бошлаган.
18 январда ҳаво ҳарорати минус 10 даражага тушди ва Эльбадаги сув оқими секундига тахминан 300 куб метргача камайди. Бу музнинг ўз-ўзидан ҳаракатланиши учун етарли эмас: муз дарё тубида ҳосил бўлди ва кейин юқорига сузиб, сув юзасини бутунлай тўсиб қўйди.