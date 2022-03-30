09:42, 30 Март 2022 | GMT +6
Футбол бўйича Миллатлар лигаси: Қозоғистон терма жамоасининг ўйин жадвали эълон қилинди
NUR-SULTAN. Кazinform - Футбол бўйича Қозоғистон терма жамоасининг C дивизионидаги жадвали эълон қилинди, дея хабар беради Кazinform мухбири.
Эслатиб ўтамиз, бугун терма жамоа C дивизионидаги ўрнини сақлаб қолди. Икки ўйин натижасига кўра (2:1, 0:1, 5:4 пенальтидан) Молдовани мағлуб этди.
Энди қозоғистонлик футболчилар C дивизионида учинчи гуруҳда иштирок этади. Рақиблар - Словакия, Беларусь ва Озарбайжон.
Қозоғистон терма жамоасининг Миллатлар лигасидаги ўйин жадвали қуйидагича:
3-июн. Қозоғистон – Озарбайжон
6 июн. Словакия - Қозоғистон
10 июн. Беларусь - Қозоғистон
13 июн. Қозоғистон – Словакия
22 сентябр. Қозоғистон - Беларусь
25 сентябр. Озарбайжон – Қозоғистон
Шунингдек, 29 март куни Кипр терма жамоаси ўз майдонида Эстонияни 2:0 (биринчи ўйинда 0:0) ҳисобида мағлуб этди ва C дивизионидаги ўрнини сақлаб қолди.
Муаллиф: Адилжан Умбет