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    09:42, 30 Март 2022 | GMT +6

    Футбол бўйича Миллатлар лигаси: Қозоғистон терма жамоасининг ўйин жадвали эълон қилинди

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    NUR-SULTAN. Кazinform - Футбол бўйича Қозоғистон терма жамоасининг C дивизионидаги жадвали эълон қилинди, дея хабар беради Кazinform мухбири.

    Эслатиб ўтамиз, бугун терма жамоа C дивизионидаги ўрнини сақлаб қолди. Икки ўйин натижасига кўра (2:1, 0:1, 5:4 пенальтидан) Молдовани мағлуб этди.

    Энди қозоғистонлик футболчилар C дивизионида учинчи гуруҳда иштирок этади. Рақиблар - Словакия, Беларусь ва Озарбайжон.

    Қозоғистон терма жамоасининг Миллатлар лигасидаги ўйин жадвали қуйидагича:

    3-июн. Қозоғистон – Озарбайжон

    6 июн. Словакия - Қозоғистон

    10 июн. Беларусь - Қозоғистон

    13 июн. Қозоғистон – Словакия

    22 сентябр. Қозоғистон - Беларусь

    25 сентябр. Озарбайжон – Қозоғистон

    Шунингдек, 29 март куни Кипр терма жамоаси ўз майдонида Эстонияни 2:0 (биринчи ўйинда 0:0) ҳисобида мағлуб этди ва C дивизионидаги ўрнини сақлаб қолди.

    Муаллиф: Адилжан Умбет


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