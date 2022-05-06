14:19, 06 Мумкин 2022 | GMT +6
Футбол бўйича Қозоғистон миллий терма жамоасига янги бош мураббий тайинланди
NUR-SULTAN. Kazinform – Россиялик мутахассис Магомед Адиев футбол бўйича Қозоғистон миллий терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Қозоғистон футбол федерацияси хабарига кўра, М.Адиевнинг номзоди ташкилот ижроия қўмитаси қарори билан маъқулланган.
М.Адиев футболчи сифатида Россиянинг «Анжи», ЦСКА, «Спартак», «Терек», Қозоғистоннинг «Женис» каби клубларида тўп сурган.
Мураббийлик фаолиятини 2010 йилда бошлаб, «Ахмат», «Анжи», «Чайка» клубларини бошқарган.
2021 йилда у Қарағандининг «Шахтёр» футбол клуби бош мураббийи сифатида ишлаган ва жамоаси билан УЕФА конференциялар лигасининг плей-офф босқичига чиққан ва Қозоғистон кубоги финалида иштирок этган.
Муаллиф: Елжан Ерали