Флоридада Трамп ва Зеленский учрашди
ASTANA. Kazinform — Украина президенти Владимир Зеленский якшанба куни АҚШ президенти Дональд Трамп билан учрашиш учун Флоридага келди. Учрашувнинг асосий мақсади - Россия билан можарони тугатиш режасини муҳокама қилишдир, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Дональд Трамп ва Владимир Зеленский Трампнинг Мар-а-Лаго қароргоҳида бир-бирлари билан саломлашганларидан сўнг, музокаралар бошланишидан олдин журналистларнинг саволларига жавоб бердилар.
Трамп «келишув учун зарур шартлар бор» эканини айтиб, Россия ҳам, Украина ҳам мустаҳкам ва барқарор тинчлик ўрнатишга жуда жиддий ният қилганини маълум қилди.
Зеленский бугунги учрашув 20 банддан иборат режани илгари суришга қаратилганини айтиб, ҳудудий муросага келиш имконияти ҳам муҳокама этилишини қўшимча қилди.
Учрашувдан сўнг икки етакчининг Европа етакчилари билан телефон орқали суҳбатлашиши режалаштирилган. Шунингдек Трамп музокараларни давом эттириш учун Россия президенти Владимир Путинга қўнғироқ қилишини айтди.
Журналистларга Мар-а-Лаго қароргоҳидаги икки томонлама учрашув хонасига қисқа вақтга киришга рухсат берилди.
Учрашув Трамп ўтган ойда биринчи марта таклиф қилган 28 банддан иборат асл тинчлик режасининг камчиликларини бартараф этишга қаратилган. Кейинчалик
Украина ҳужжатни қайта кўриб чиқди ва уни 20 бандгача қисқартирди. Ҳозирда Америка вакиллари Украина ва Россия учун мақбул бўлган тинчлик шартномасини ишлаб чиқиш устида жадал иш олиб бормоқдалар.
Аввалроқ Европа Иттифоқи раҳбарлари ва Зеленский Трамп билан учрашувдан олдин видеоконференция ўтказгани ҳақида хабар берилган эди.
Шунингдек, Трамп Зеленский билан учрашувдан олдин Россия президенти Владимир Путин билан телефон орқали суҳбатлашди.