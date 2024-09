Финляндиянинг узоқ шимолида рекорд даражадаги иссиқ ёз - ўрмонлар ёнмоқда

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Финляндия Лапландиясида давом этаётган ёз узоқ шимолдаги ўрмон ёнғинлари билан кечган мавсумдан кейин рекорд даражада иссиқ бўлади.

Финляндия метеорология институти маълумотларига кўра, июль ойи бутун мамлакат бўйлаб ғайриоддий юқори ҳарорат келтирган, бироқ иссиқлик Финляндия шимолида айниқса кучли сезилган.

Мамлакатнинг шимолий қисмида ойлик ўртача ҳарорат 15,5-18 °С бўлиб, ўртача ҳароратдан тахминан 2-3,4 даража юқоридир.

Финляндия метеорология институти тадқиқотчиси Мика Рантанен Финляндиянинг YLE нашрига берган интервьюсида Лапландия тарихидаги энг иссиқ ёзни кутаётганини айтди.

The last week of August looks very warm in Finland and Lapland.



This is likely to confirm a record-warm summer in Lapland, beating thus the long-standing record set in 1937. pic.twitter.com/k9pIqgBoMM