14:31, 03 Мумкин 2023 | GMT +6
FIFА раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевга футболка совға қилди
ASTANА. Кazinform – Халқаро футбол федерацияси раҳбари Жанни Инфантино Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевга футболка совға қилди, дея хабар беради Кazinform.
Д.Инфантино Қасим-Жомарт Тоқаевга 10-рақамли футболкани совға қилди. Бу футболкада Пеле, Марадона ва Зидан ўйнашган.
Давлат раҳбарига FIFАнинг расмий тўпи ҳам топширилди.
Эслатиб ўтамиз, бугун Қозоғистон Республикаси Президенти Қ.Тоқаев Халқаро футбол федерацияси президенти Жанни Инфантинони қабул қилди.
Фото: t.me/bort_01