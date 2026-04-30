Европада аёллар футболи учун илк стадион Англияда барпо этилади
ASTANA. Kazinform — Англиянинг «Брайтон энд Хоув Альбион» футбол клуби Европада аёллар футболи учун мўлжалланган илк махсус стадион қурилиши режасини тақдим этди, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Лондондаги мухбири.
Тахминан 100 миллион долларга тушадиган янги иншоот аёллар жамоасининг доимий уйига айланади. Стадион аёл футболчилар, ходимлар ва мухлисларнинг эҳтиёжларини инобатга олган ҳолда лойиҳалаштирилади.
Иншоот Англия премьер-лигасида ўйнайдиган эркаклар жамоасининг ҳозирги стадиони ёнида жойлашган бўлади. Дастлабки сиғим 10 000 томошабинни ташкил этади, шунингдек икки аренани пиёдалар кўприги боғлайди.
Ҳозирда қурилиш учун зарур рухсатномаларни олиш ишлари олиб бориляпти. Клуб стадионни 2030/31 йилги мавсум бошида очишни режалаштирган.
Бу - Европадаги биринчи бундай лойиҳа ва дунёдаги кам сонли ташаббуслардан биридир. Бундай арена илк марта Қўшма Штатларда пайдо бўлган: «Канзас-Сити Каррент» аёллар футбол клуби икки мавсумдан бери «Си-Пи-Кей-Си Стэдиум» стадионида ўйнаб келади. Бундан ташқари, АҚШ аёллар футбол лигасининг «Денвер Саммит» жамоаси ўз стадионининг қурилишини 2028 йилга қадар якунлашни режалаштирган.
Янги стадион аёллар футболининг ўзига хос хусусиятларига тўлиқ мослаштирилган ҳолда қурилади. Майдон стандартларидан тортиб, кийим алмаштириш хоналари ва тикланиш зоналаригача, бутун инфратузилма профессионал спортчиларнинг эҳтиёжларини қондириш учун мўлжалланган.
Бундан ташқари, мухлислар учун қулай ва оилавий муҳит яратишга устувор аҳамият берилади: кенг жамоат жойлари, кўнгилочар элементлар ва хавфсиз муҳит таъминланади.