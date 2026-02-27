Европа лигасининг чорак финалига қайси жамоалар чиқди
ASTANА. Кazinform — UEFA Европа лигаси плей-офф босқичининг жавоб ўйинлари бўлиб ўтди.
Мусобақанинг ушбу босқичида жами ўн олтита жамоа иштирок этади. Улар орасида Ноттингем Форест» (Англия), «Болонья» (Италия), «Сельта» (Испания), «Штутгарт» (Германия) бор.
Ўн олтита жамоа саккиз жуфтликда ўзаро энг кучлини аниқлайди. Ғолиб жамоа 1/8 финалга йўлланма олади.
26 февраль
- «Генк» (Бельгия) — «Динамо Загреб» (Хорватия) 3:3 (биринчи ўйин 3:1)
- «Болонья» (Италия) — «Бранн» (Норвегия) 1:0 (1:0)
- «Сельта» (Испания — ПАОК (Греция) 1:0 (2:1)
- «Ноттингем Форест» (Англия) — «Фенербахче» (Туркия) 1:2 (3:0)
- «Ференцварош (Венгрия) — „Лудогорец“ (Болгария) 2:0 (1:2)
- «Штутгарт» (Германия) — «Селтик» (Шотландия) 0:1 (4:1)
- «Црвена Звезда» (Белград) — «Лилль» (Франция) 0:2 (1:0)
- «Виктория Пльзень» (Чехия) — «Панатинаикос» (Греция) 1:1 (2:2, пенальти 3:4)
Дастлабки ўйинлар 19 февраль куни бўлиб ўтди.
Асосий босқичда кучли саккизликка кирган жамоалар: «Олимпик Лион» (Франция), «Астон Вилла» (Англия), «Мидтьюлланн» (Дания), «Реал Бетис» (Испания), «Порту» (Португалия), «Брага» (Португалия), «Фрайбург» (Германия), «Рома» (Италия) 1/8 финалга йўлланма олди.
Финал 20 май куни Туркиянинг Истанбул шаҳридаги “Бешиктош” стадионида бўлиб ўтади.