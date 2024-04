ЕИ ташқи ишлар вазирлари Яқин Шарқдаги кескинликнинг кучайишини муҳокама қилади

- Эроннинг Исроилга қилган ҳужумидан сўнг мен сешанба куни Европа Иттифоқи ташқи ишлар вазирларининг фавқулодда йиғилишини чақирдим. Мақсадимиз минтақада кескинликни пасайтириш ва хавфсизликка кўмаклашишдир, — деб ёзди Боррель Х веб-сайтида.

— Европа Иттифоқи Эроннинг учувчисиз учиш аппаратлари ва ракеталар ёрдамида Исроилга ҳужумларини кескин қоралайди. Бу мисли кўрилмаган кескинлик ва минтақавий хавфсизликка таҳдиддир, - деди Боррель. — Европа Иттифоқи Исроил хавфсизлигига содиқлигини яна бир бор тасдиқлайди. Ушбу ўта кескин минтақавий вазиятда вазиятнинг янада кучайиши ҳеч кимга фойда келтира олмайди. Биз барча томонларни максимал даражада вазминликка чақирамиз.

