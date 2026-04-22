Дунёдаги энг катта айсберг бутунлай эриб кетди
ASTANА. Кazinform — 2025 йилгача дунёдаги энг катта айсберг ҳисобланган А23а Жанубий океанда сузиб кетаётганда бутунлай парчаланиб кетди. Бу ҳақда БЕЛTA Арктика ва Антарктика тадқиқотлари институти матбуот хизматига таяниб хабар берди.
Олимларнинг фикрига кўра, сўнгги 40 йил давомида кузатилган улкан айсберг ўзининг "ҳаётини" тугатди. Айсберг майда бўлакларга бўлиниб, умри давомида умумий майдонининг 99 фоизини йўқотди.
А23а айсберги 1986 йилда Фильхнер музлик шельфидан ажралиб чиқди. Ўша пайтда унинг майдони тахминан 4170 квадрат километрни ташкил этган. 30 йилдан ортиқ вақт давомида у Уэдделл денгизининг марказий қисмидаги шельфда тўхтаб, кейин Антарктида қирғоқлари бўйлаб ҳаракатлана бошлади. 2023 йил ноябрь ойининг ўрталарига келиб, у очиқ сувга етиб келди.
2025 йил бошида айсберг Жанубий Жоржия оролига яқинлашди ва ундан 80 километр узоқликда яна қирғоққа чиқиб қолди. У ерда у 2025 йил январидан май ойигача қолди, кейин шарққа бурилиб, ҳаракатини давом эттирди. Ўша йилнинг август ойи охирида айсбергдан майдони 60 дан 300 квадрат километргача бўлган учта катта бўлак ажралиб чиқди. Шундан сўнг, у энг катта айсберг мақомини йўқотди.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, 2025 йил январь ойида унинг майдони тахминан 1300 квадрат километрни ташкил этган, аммо ҳозирда 50 квадрат километрдан кам қолган. Сўнгги уч ой ичида айсберг Жанубий ва Атлантика океанлари чегарасини кесиб ўтиб, тахминан 1000 километр йўл босиб ўтди ва 49 ° жанубий кенглик яқинида жойлашган. Энди у очиқ сувда сузиб кетмоқда ва аста-секин бутунлай эрияпти.
Эслатиб ўтамиз, дунёдаги музликларда ўтган йили 408 гигатонна муз эриб кетди.