    16:10, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Дубайдаги Бурж ал-Араб меҳмонхонаси вақтинча ёпилади

    ASTANА. Каzinform – "Бурж ал-Араб" меҳмонхонаси ўзининг биринчи йирик таъмиридан ўтади.

    Бурж ал-Араб
    Фото: Gulf news

    БАА рамзига айланган ушбу беш юлдузли ҳашаматли меҳмонхона очилганидан бери биринчи марта таъмирланади. Таъмирлаш ишлари 18 ой давомида босқичма-босқич амалга оширилади.

    Jumeirah Group бош директори Томас Мейернинг сўзларига кўра, сўнгги 27 йил ичида меҳмонхона юқори даражадаги хизмат кўрсатишни сақлаб қолди ва дунёдаги энг яхши меҳмонхоналар қаторидан жой олди.

    – Янги таъмирлаш дастури "Бурж ал-Араб" тарихида яна бир муҳим босқични очади, – деди у Gulf News нашрига.

    Лойиҳага француз меъмори Тристан Оэр раҳбарлик қилмоқда.

    Эслатиб ўтамиз, Дубайдаги бадавлат чет элликлар Швейцарияга кўчиб ўтмоқда.

    Бекабат Узаков
