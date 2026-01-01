OZ
Тренд:
    21:10, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Давлат раҳбари Швейцария Президентига ҳамдардлик билдирди

    ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Швейцария Президентига ҳамдардлик телеграммасини юборди. Бу ҳақда Акорда матбуот хизмати хабар берди.

    Ақорда
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Қасим-Жомарт Тоқаев Швейцария Конфедерацияси Президенти Гай Пармеланга Кранс-Монтана тоғ-чанғи курортида кўплаб одамларнинг ҳаётига зомин бўлган ёнғин муносабати билан ҳамдардлик билдирди.

    Қозоғистон Президенти яқинларини йўқотган фуқароларга ҳамдардлик билдирди ва жароҳатланганларга тезроқ соғайиб кетишни тилади.

    Шунингдек, у бу оғир дамларда ўз мамлакатининг Швейцария халқини қўллаб-қувватлашини билдирди.

    Эслатиб ўтамиз, Швейцариядаги тоғ-чанғи курортида ёнғин содир бўлиб, 40 киши ҳалок бўлди.

