Давлат раҳбари «Марказий Осиё — Япония» бизнес форумида иштирок этди
ASTANА. Кazinform - Президент Қасим-Жомарт Тоқаев билан бирга тадбирда Япония Бош вазири Санаэ Такаичи, Қирғизистон Президенти Садир Жапаров, Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон, Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедов ва Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев иштирок этди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Форум доирасида “Яшил ривожланиш ва барқарорлик”, “Рақамли трансформация ва ўзаро боғлиқлик”, “Бизнес учун молия, инсон ресурслари ва ижтимоий тизимларни ривожлантириш” каби тематик сессиялар ташкил этилди.
Марказий Осиё ва Япония бизнес ҳамжамияти аъзолари ҳам учрашувлар ўтказдилар.
Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё-Япония мулоқотининг биринчи саммитида нутқ сўзлади.
Президент Япония Ҳукуматининг Ақтау портида божхона тартибларини такомиллаштиришда иштирок этиш қарорини олқишлади.
Президентнинг Японияга ташрифи давомида 60 дан ортиқ икки томонлама ҳужжатлар имзоланди.