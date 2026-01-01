OZ
    16:09, 01 Январь 2026 | GMT +5

    Давлат раҳбари Куба Президентига табрик телеграммасини йўллади

    ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Мигель Марио Диас-Канель Бермудес ва унинг ватандошларини Куба Республикасининг миллий байрами - Инқилоб ғалабаси куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Бермудес
    Фото: Ақорда

    Телеграммада Президент Қозоғистон ва Куба ўртасидаги дўстона ва ўзаро англашув муносабатлари икки халқ манфаати йўлида чуқурлашиб боришига ишонч билдирди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Мигель Марио Диас-Канель Бермудесга юксак масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва Куба халқига фаровонлик тилади.

    Эслатиб ўтамиз, Кубада хорижий валютанинг эркин муомаласи жорий этилди.

