11:34, 03 Октябрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Корея Президентига табрик телеграммаси йўллади
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Ли Чжэ Мён ва корейс халқини ушбу мамлакат Миллий куни билан табриклади. Бу ҳақда Оқорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари Қозоғистон ва Жанубий Корея ўртасидаги кўп қиррали алоқалар жадал мустаҳкамланиб бораётганини қайд этиб, икки халқ фаровонлиги йўлида стратегик шерикликни янада чуқурлаштириш йўлида кучларни бирлаштиришга тайёр эканини тасдиқлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Ли Чжэ Мёнга масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар ва дўст Корея Республикасига равнақ тилади.
