    18:24, 10 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбари Kazinform ахборот агентлигини 105 йиллиги билан табриклади

    ASTANА. Кazinform – Президент марказида Kazinform халқаро ахборот агентлигининг 105 йиллигига бағишланган тантанали тадбир бўлиб ўтди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев агентлик ходимларига табрик мактуби йўллади, уни Президент ёрдамчиси – Матбуот котиби Руслан Желдибай ўқиб эшиттирди.

    Р. Желдибай
    Фото: Ақорда

    – Бир асрдан ортиқ тарихга эга агентлик шу даврда мамлакатимиз ахборот соҳасини ривожлантиришга беқиёс ҳисса қўшди. Дунёдаги энг муҳим воқеа-ҳодисалар ҳақида жамоатчиликни ўз вақтида хабардор қилиб, Қозоғистоннинг 100 йиллик йилномасини ёзди. Қутлуғ даргоҳда из қолдирган қаламкашлар миллат манфаатини ҳамма нарсадан устун қўйиб, эл-юртга фидокорона хизмат қилдилар, — дейилади табрикда.

    Президент таҳририят жамоаси бугунги кунда ҳам ушбу позициядан четга чиқмагани, кекса авлод вакиллари қўйган эзгу йўлни муносиб давом эттириб, жамиятдаги долзарб масалаларни ҳамиша дадил кўтариб келаётганини таъкидлади.

    – Бугунги кунда агентлик бир неча тилларда янгиликлар тарқатувчи ишончли халқаро ахборот манбасига айланди. Жаҳон нашрлари Кazinform ахборотига мурожаат қилаётгани бунинг яққол исботидир, – деб ёзган Қасим-Жомарт Тоқаев.

    юбилей тадбири
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбари ўз табригида “Адолатли Қозоғистон”ни барпо этишда фаол иштирок этиб, ўз бурчини шараф билан бажараётган агентлик ходимларига самимий миннатдорчилик билдирди.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
