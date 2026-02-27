Данияда парламент сайловлари 24 мартда бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform — Бош вазир Метте Фредериксен Данияда парламент сайловлари 24 мартда бўлиб ўтишини маълум қилди, деб хабар беради АЗЕРТАДЖ.
Қонунга кўра, овоз бериш 31 октябрдан кечиктирмай ўтказилиши керак. Бироқ, мандатларни тақсимлашнинг мослашувчан тизими туфайли аниқ сана ҳукумат раҳбари томонидан белгиланади.
Социал-демократлар, Либераллар ва «Moderaterne» партиялари иштирокида тузилган ҳукмрон коалиция Гренландия атрофидаги инқироз фонида жамоатчилик фикрида ўз позициясини мустаҳкамлади.
М. Фредериксен парламентдаги нутқида ҳукуматдаги ҳамкасбларига миннатдорчилик билдирди ва эришилган натижаларни таъкидлади.
Сайлов кампаниясининг асосий мавзулари пенсия ёшини ошириш ва социал-демократлар томонидан таклиф қилинган янги бойлик солиғини жорий этиш масалалари бўлиши кутилмоқда.
Бундан ташқари, март ойида Дания қироллигининг автоном қисми - Фарер оролларида ҳам сайловлар бўлиб ўтади. У ерда овоз бериш 26 мартга белгиланган.