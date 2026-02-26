OZ
    17:37, 26 Февраль 2026 | GMT +5

    Дам олиш кунлари Астанада қишлоқ хўжалиги ярмаркаси бўлиб ўтади

    ASTANA. Kazinform — Астанада 28 февраль ва 1 март кунлари навбатдаги шаҳар қишлоқ хўжалиги ярмаркаси бўлиб ўтади.

    Ярмарка выходного дня пройдет в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Ярмаркада Қозоғистоннинг турли ҳудудларидан келган маҳаллий фермерлар ва ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотлари намойиш этилади.

    Шаҳар аҳолиси ва меҳмонлари сабзавот ва мевалар, гўшт, ун ва сут маҳсулотлари, нон ва қандолат маҳсулотлари, табиий шарбатлар, мураббо ва желе ҳамда бошқа товарларни арзон нархларда сотиб олишлари мумкин.

    Ярмарка 28 февраль ва 1 март кунлари соат 10:00 дан 19:00 гача Keryen Joly савдо марказида (Алаш шоссеси, 35Б) бўлиб ўтади.

    Ташриф буюрувчиларга қулайлик яратиш мақсадида ярмарка майдонига 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 ва 317-автобуслар қатнайди.

    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
