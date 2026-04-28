Чимкентда байрамлар пайтида кимларга бир марталик ижтимоий ёрдам берилади
SHYMKENT. Кazinform – Байрамлар ва махсус кунлар учун бир марталик ижтимоий ёрдам учта муҳим сана учун тақдим этилади. Апрель ва май ойларида бундай ёрдам 1876 кишини қамраб олади.
Шаҳар ҳокимлигининг маълумотларига кўра, 26 апрель — Чернобиль АЭСидаги авария қурбонларини хотирлаш кунида 192 кишига ва 7 май — Ватан ҳимоячилари кунида Улуғ Ватан уруши фахрийларига тенглаштирилган 181 кишига 194 625 тенге миқдорида ёрдам берилади.
– Бундан ташқари, 9 май — Ғалаба кунида фронт ортида ишлаган деб ҳисобланган 1280 кишига, Улуғ Ватан уруши пайтида жароҳатлар ёки касалликлардан вафот этган ногиронларнинг 60 нафар бошқа турмуш қурмаган рафиасига ва 163 нафар вафот этган ҳарбий хизматчиларнинг оиласига 64 875 тенге миқдорида бир марталик тўлов берилади, — дейилади ҳокимлик томонидан эълон қилинган ахборотда.
Ушбу маблағлар автоматик равишда фуқароларнинг ҳисоб рақамларига ўтказилади. Бир марталик ижтимоий ёрдам шаҳар маслиҳатининг 2024 йил 19 мартдаги қарори билан тасдиқланган.
Шуни таъкидлаш жоизки, ҳозирда Чимкентда Улуғ Ватан урушининг тирик фахрийлари йўқ. Ўтган йилнинг ноябрь ойида охирги фахрий Муратали Тўлепбергенули 101 ёшида вафот этди.