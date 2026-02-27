Чимкентда 2026 йилда нима етиштиради
ASTANA. Kazinform - Бу йил Чимкентлик фермерлар 21 минг гектардан ортиқ майдонда экин экадилар. Умумий ҳосил тахминан 81 минг тоннани ташкил этиши кутиляпти. Асосий эътибор дон ва озуқа экинларига қаратилади, бироқ муҳим майдонлар сабзавот ва мойли уруғлар учун ҳам ажратилади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Шаҳар қишлоқ хўжалиги ва ветеринария хизматлари бошқармаси маълумотларига кўра, дон етиштириш учун 6 400 гектар ер ажратилган. Мойли экинлар 3 000 гектар, сабзавот ва полиз экинлари 1 800 гектар, озуқа экинлари эса 9 900 гектар майдонни эгаллайди.
"Ушбу экинларни тақсимлаш бизга бир вақтнинг ўзида шаҳарнинг озиқ-овқат эҳтиёжларини қондириш ва чорвачиликни ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш имконини беради. Йил охирига келиб, ялпи қишлоқ хўжалиги маҳсулотини 59,1 миллиард тенгега етказишни режалаштирганмиз", - деди бошқармаси бошлиғи ўринбосари Жанибек Тоғай.
Ўтган йил саноат учун ҳам самарали бўлди. 2025 йилда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари режадан ошиб, 58,2 миллиард тенгега етди. Чорвадорлар 7 600 тонна гўшт, 70 200 тонна сут ва 242,6 миллион дона тухум ишлаб чиқаришга муваффақ бўлдилар. Бошқарма бу кўрсаткичларни 2026 йилда оширишни режалаштирган.
Шу билан бирга, шаҳарда инвестиция лойиҳалари амалга ошириб келиняпти. Чимкентда янги сут маҳсулотларини қайта ишлаш заводлари очилди ва мавжуд корхоналар қувватлари кенгайтирилди. 40 гектарлик иссиқхона мажмуаси ишга туширилди ва биринчи ҳосил йиғиб олинди.
Бундан ташқари, Мартўбе микрорайонида 144 гектарлик катта иссиқхона мажмуаси қурилиши бошланди. Мажмуа ишга туширилгач, йилига 36 минг тоннагача сабзавот етиштириш ва тахминан 1000 та иш ўрни яратиш режалаштирилган.