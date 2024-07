Чимкент-Хитой ишбилармонлари B2B форматида музокаралар олиб борди

ŞYMKENT. Кazinform - Чимкент шаҳри расмий ва ишбилармон делегациясининг ташрифи доирасида Хитойнинг Сиань шаҳрида Бош консуллик кўмагида, қардош шаҳарлар ишбилармонлари иштирокида савдо-иқтисодий форум бўлиб ўтди.

Чимкент шаҳар ҳокими матбуот хизмати хабарига кўра, шунингдек, Чимкентнинг 20 га яқин компанияси ва Хитойнинг 30 дан ортиқ корхонаси вакиллари ўртасида B2B форматидаги учрашувлар ўтказилди.

Фото: Чимкент шаҳар ҳокими матбуот хизмати

Чимкент ишбилармон делегацияси таркибида соғлиқни сақлаш, IT, электр жиҳозлари, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш, металлургия, озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш, таълим, умумий овқатланиш ва ҳ.к. соҳалардаги бизнес вакиллари иштирок этмоқда.

Шаҳар ҳокими Ғабит Сиздиқбеков йиғилганларни табриклаб, икки мамлакат ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик ва ишбилармонлик шериклиги ижобий жадал суръатларда ўсиб бораётганини таъкидлади.

“Ишончим комилки, бугунги учрашувлар конструктив ҳамкорликка ҳисса қўшиб, янги икки томонлама лойиҳаларни амалга ошириш истиқболларига йўл очади. Сиань “Бир макон, бир йўл” Ипак йўли иқтисодий камари ташаббусининг муҳим нуқтасидир. Ўтган йилги ташриф доирасида Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ва Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин Чимкент ва Сиань шаҳарлари ўртасида қардошлик алоқаларини ўрнатиш бўйича келишувларга оид қатор ҳужжатларни имзолаган эди. Бу чора-тадбирлар икки шаҳар ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларни жонлантиришига шубҳа йўқ”, — деди Ғ.Сиздиқбеков.

Фото: Чимкент шаҳар ҳокими матбуот хизмати

Шунингдек, у Чимкент Қозоғистонда аҳоли сони бўйича учинчи, ҳудуди бўйича эса биринчи шаҳар эканлигини таъкидлади. Шаҳар Марказий Осиё ва Яқин Шарқ мамлакатлари билан ўрнатилган иқтисодий алоқаларга эга бўлган чегара ҳудуди мақомига эга ва мамлакатнинг муҳим транспорт маркази ҳисобланади. Унда мамлакатнинг саноат салоҳияти жамланган.

“Шаҳарда инвесторлар учун барча шарт-шароит яратилган, умумий майдони 869 гектар бўлган 5 та ишлаб чиқариш майдончаси мавжуд. Бундан ташқари, металлургия, енгил ва озиқ-овқат саноати, нефть-кимё, логистика соҳаларини ривожлантириш мақсадида қайта ишлаш саноатида 2098 гектар майдонда қўшимча 7 та ишлаб чиқариш майдонларини яратиш ишлари олиб борилмоқда”, — деди у.

Ғабит Сиздиқбеков шаҳар ҳокимлиги томонидан Чимкент шаҳрида савдо алоқаларини йўлга қўйиш ва инвестиция лойиҳаларини муваффақиятли амалга ошириш учун барча зарур ёрдам кўрсатилишини таъкидлади.

Фото: Чимкент шаҳар ҳокими матбуот хизмати

Бундан ташқари, музокаралар давомида икки давлат ишбилармонлари ўз компанияларини тақдим этди. Хитойлик ҳамкорлар озиқ-овқат ишлаб чиқариш, логистика, машинасозлик, соғлиқни сақлаш ва тиббиёт соҳаларида ҳамкорликни ривожлантиришдан манфаатдор эканлигини билдирди.

Ўз навбатида чимкентлик ишбилармонлар металлургия, логистика, целлюлоза-қоғоз ва озиқ-овқат саноати, машинасозлик каби соҳаларда ишбилармонлик ҳамкорликни кенгайтириш имкониятларини тақдим этди.

Форум ва учрашувлар якунида В2В форматида меморандум ва шартномалар имзоланди.

Фото: Чимкент шаҳар ҳокими матбуот хизмати

Хусусан, «Invest Shymkent» МЧЖ ва «China-Kazakhstan Enterprises Alliance Committee group», «KazFerroGroup» МЧЖ ва «Shanxi Heynan New Metallurgical Equipment Co.» МЧЖл ўртасида ўзаро англашув меморандуми имзоланди. «LTP - JT food Expert» МЧЖ ва «Xi ' an gang Tong Tian Xia Dian zi Shang Wu You Xian Gong Si» ўртасида умумий овқатланиш соҳасида қўшма корхона яратиш бўйича, шунингдек, «KazBioTech» МЧЖ ва «Alashankou city Haoyu Trading Co. Ltd» ​​ ўртасида ўсимлик мойи етказиб бериш бўйича шартнома тузилди.