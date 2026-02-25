OZ
Тренд:
    08:50, 25 Февраль 2026 | GMT +5

    Чемпионлар лигаси: "Интер" "Будё-Глимт"га ютқазди

    ASTANА. Кazinform — UEFА Чемпионлар лигаси плей-офф босқичининг жавоб ўйинлари бўлиб ўтди.

    футбол
    Фото: Championat.com

    Ушбу босқичда Италиянинг "Интер" жамоаси рақибига ютқазиб, мусобақадан четлатилди. Улар иккинчи ўйинда Норвегиянинг "Будё-Глимт" клубига 1:2 ҳисобида ютқазишди. Норвегия клубидан Йенс Петтер Хёуге 58-дақиқада ва Ҳоқон Эвжен 72-дақиқада гол урди, Италия жамоасидан эса Алессандро Бастони 76-дақиқада гол билан жавоб қайтарди.

    Биринчи ўйинда рақиблар 3:3 ҳисобида дуранг ўйнашди.

    Энди бугун яна тўртта ўйин бўлиб ўтади.

    24 февраль

    • «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) — «Карабах» (Озарбайжон)
    • «Байер» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция)
    • «Атлетико Мадрид» (Испания) — «Брюгге» (Бельгия)
    • «Интер Милан» (Италия) — «Будё-Глимт» (Норвегия)

    25 февраль

    • «Ювентус» (Италия) — «Галатасарой» (Туркия)
    • «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Монако» (Франция)
    • «Реал Мадрид» (Испания) — «Бенфика» (Португалия)
    • «Аталанта» (Италия) — «Боруссия Дортмунд» (Германия).

    Дастлабки ўйинлар 17 ва 18 февраль кунлари бўлиб ўтди.

    Асосий босқичда энг яхши саккизта жамоа — «Арсенал» (Англия), «Бавария» (Германия), «Ливерпуль» (Англия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Барселона» (Испания), «Челси» (Англия), «Спортинг» (Португалия), «Манчестер Сити» (Англия) чорак финалга тўғридан-тўғри йўл олади.

    Финал 30 май куни Венгрия пойтахти Будапештдаги "Пушкаш Арена"да бўлиб ўтади.

