Чемпионлар лигаси: "Интер" "Будё-Глимт"га ютқазди
ASTANА. Кazinform — UEFА Чемпионлар лигаси плей-офф босқичининг жавоб ўйинлари бўлиб ўтди.
Ушбу босқичда Италиянинг "Интер" жамоаси рақибига ютқазиб, мусобақадан четлатилди. Улар иккинчи ўйинда Норвегиянинг "Будё-Глимт" клубига 1:2 ҳисобида ютқазишди. Норвегия клубидан Йенс Петтер Хёуге 58-дақиқада ва Ҳоқон Эвжен 72-дақиқада гол урди, Италия жамоасидан эса Алессандро Бастони 76-дақиқада гол билан жавоб қайтарди.
Биринчи ўйинда рақиблар 3:3 ҳисобида дуранг ўйнашди.
Энди бугун яна тўртта ўйин бўлиб ўтади.
24 февраль
- «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) — «Карабах» (Озарбайжон)
- «Байер» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция)
- «Атлетико Мадрид» (Испания) — «Брюгге» (Бельгия)
- «Интер Милан» (Италия) — «Будё-Глимт» (Норвегия)
25 февраль
- «Ювентус» (Италия) — «Галатасарой» (Туркия)
- «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Монако» (Франция)
- «Реал Мадрид» (Испания) — «Бенфика» (Португалия)
- «Аталанта» (Италия) — «Боруссия Дортмунд» (Германия).
Дастлабки ўйинлар 17 ва 18 февраль кунлари бўлиб ўтди.
Асосий босқичда энг яхши саккизта жамоа — «Арсенал» (Англия), «Бавария» (Германия), «Ливерпуль» (Англия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Барселона» (Испания), «Челси» (Англия), «Спортинг» (Португалия), «Манчестер Сити» (Англия) чорак финалга тўғридан-тўғри йўл олади.
Финал 30 май куни Венгрия пойтахти Будапештдаги "Пушкаш Арена"да бўлиб ўтади.