Чемпионлар лигаси: бугун ярим финал ўйинлари бошланади
ASTANА. Кazinform — UEFА Чемпионлар лигаси чорак финалининг дастлабки о'йинлари 14-15 апрель кунлари бўлиб ўтди.
«Арсенал», «Бавария», «Пари Сен-Жермен», «Атлетико Мадрид» чорак финалда рақибларини мағлуб этиб, ярим финалга йўлланма олди.
28 апрель
«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Бавария» (Германия)
29 апрель
«Атлетико Мадрид» (Испания) — «Арсенал» (Англия).
Ушбу ўйинлар «Qazsport» телеканалида жонли эфирда намойиш этилади.
Чорак финалда француз клуби Англиянинг «Ливерпуль» жамоасини (2:0, 2:0), Германия жамоаси эса Испаниянинг «Ливерпуль» жамоасини (4:3, 2:1) мағлуб этди.
«Пари Сен-Жермен» ўтган йили Чемпионлар лигасида ғолиб чиқди ва 2019/2020 мавсумининг финалчиси бўлди.
"Бавария" 1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13 ва 2019/20 йилларда турнирда ғолиб чиққан ва 1981/82, 1986/87, 1998/99, 2009/10 ва 2011/12 йилларда финалга чиққан.
"Атлетико Мадрид" "Барселона"га ютқазди (1:2, 2:0), "Арсенал" Португалиянинг "Спортинг" жамоасига ютқазди (0:0, 1:0).
Испания клуби 1973/74, 2013/14, 2015/16 йиллардаги мавсумларда Чемпионлар лигасида ғолиб чиққан, инглиз жамоаси эса 2006 йилда турнир финалига чиққан.
Ярим финаллар 28-29 апрель ва 5-6 май кунлари бўлиб ўтади.
Финал 30 май куни Венгрия пойтахти Будапештдаги "Пушкаш Арена" стадионида бўлиб ўтади.