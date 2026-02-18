Буюк Британияда ишсизлик даражаси 5,2 фоизга етди
ASTANA. Kazinform – Буюк Британияда ишсизлик даражаси 5,2 фоизга кўтарилиб, 2020 йил ноябридан 2021 йил январигача бўлган уч ойлик даврдан бери энг юқори даражага етди.
Бу ҳақда Буюк Британия Миллий статистика бошқармаси (ONS) 2025 йил октябрь-декабрь ойларини қамраб олувчи уч ойлик давр учун меҳнат бозори ҳолати ҳақидаги ҳисоботида маълум қилди.
Тақдим этилган маълумотларга кўра, мамлакатда ишсизлик даражаси олдинги чоракка нисбатан 0,2 фоиз пунктга ошди.
ONSнинг иқтисодий статистика директори Лиз Маккеон маълумотларга берган шарҳида мамлакатда ходим ёллаш фаолиятининг секинлашишини ва ишсизликнинг ошганини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, бу даврда хусусий секторда иш ҳақининг ўсиш суръати секинлашган ва сўнгги беш йил ичидаги энг паст даражага тушган.
Шу билан бирга, давлат секторида иш ҳақининг ўсиши ҳам секинлашган, бироқ нисбатан юқори даражада қоляпти.