    Бурятия конида қор кўчкиси: олти кишининг жасади топилди

    ASTANА. Каzinform – Россиянинг Бурятия вилоятидаги Ирокинда конида қор кўчкиси оқибатида ҳалок бўлган олти кишининг жасади топилди, деб хабар беради ТАСС.

    Россия Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълумотларига кўра, қидирув-қутқарув ишлари якунланди.

    – Кўчки содир бўлган жойда яна икки кишининг жасади топилди. Шундай қилиб, олти кишининг жасади қор остидан чиқариб олинди, — дейилади вазирлик хабарида.

    Ҳодиса кон ҳудудида қор кўчиши туфайли содир бўлган. Қутқарувчилар бир неча кундан бери қидирув ишларини олиб борди.

    Ҳодиса сабаблари ҳозирда аниқланмоқда.

    Ишчи МДҲ Россия Қор кўчкиси Ҳодиса
    Бекабат Узаков
    Муаллиф