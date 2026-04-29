Бурятия конида қор кўчкиси: олти кишининг жасади топилди
ASTANА. Каzinform – Россиянинг Бурятия вилоятидаги Ирокинда конида қор кўчкиси оқибатида ҳалок бўлган олти кишининг жасади топилди, деб хабар беради ТАСС.
Россия Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълумотларига кўра, қидирув-қутқарув ишлари якунланди.
– Кўчки содир бўлган жойда яна икки кишининг жасади топилди. Шундай қилиб, олти кишининг жасади қор остидан чиқариб олинди, — дейилади вазирлик хабарида.
Ҳодиса кон ҳудудида қор кўчиши туфайли содир бўлган. Қутқарувчилар бир неча кундан бери қидирув ишларини олиб борди.
Ҳодиса сабаблари ҳозирда аниқланмоқда.