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    13:02, 01 Сентябр 2022 | GMT +6

    Бугун Ўзбекистонда Мустақиллик куни нишонланмоқда

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    TASHKENT. Kazinform - Бугун Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигига 31 йил тўлди, деб хабар беради Kazinform ЎзАга таяниб.

    1991 йил 31 августда Ўзбекистон Республикасининг «Давлат мустақиллиги асослари тўғрисида»ги қонуни қабул қилинди ва унга кўра, Ўзбекистон ССР бундан кейин Ўзбекистон Республикаси деб номланди, 1 сентябр Мустақиллик куни деб эълон қилинди.

    Бугун Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигига 31 йил тўлди. Бу йилги юбилей тантаналари очиқ майдонлар ва боғларда нишонланади. У ерда концертлар ва кўнгилочар дастурлар ташкил этилади.

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