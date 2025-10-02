Бугун Конференциялар лигасининг асосий босқич ўйинлари бошланади
ASTANА. Кazinform — Бугун футбол бўйича UEFА Конференциялар лигаси асосий босқичининг биринчи тур ўйинлари бўлиб ўтади.
Мусобақанинг ушбу босқичида жами 36 та жамоа иштирок этади.
Жамоалар ушбу турнирда олтита ўйин ўтказишади.
Учрашувлар жадвали:
«Динамо Киев» (Украина) — «Кристал Пэлас» (Англия)
«Лозанна» (Швейцария) — «Брейдаблик» (Исландия)
«Зриньски» (Босния ва Герцоговина) — «Линкольн» (Гибралтар)
«Ягеллония» (Польша) — «Хамрун Спартанс» (Мальта)
«Лех» (Польша) — «Рапид» (Австрия)
«Райо Вальекано» (Испания) — «Шкендия» (Шимолий Македония)
КуПС (Финляндия) — «Дрита» (Косово)
«Омония» (Кипр) — «Майнц» (Германия)
«Абердин» (Шотландия) — «Шахтер Донецк» (Украина)
«Шелбурн» (Ирландия) — «Хеккен» (Швеция)
«Ноах» (Арманистон) — «Риека» (Хорватия)
«Спарта Прага» (Чехия) — «Шемрок Роверс» (Ирландия)
«Фиорентина» (Италия) — «Сигма» (Чехия)
«Легия» (Польша) — «Самсунспор» (Туркия)
«Целе» (Словения) — АЕК Африни (Руминия)
«Ракув» (Польша) — «Университатя Крайово» (Руминия)
«Слован Братислава» (Словакия) — «Страсбур» (Франция)
АЕК Ларнака (Кипр) — «АЗ Алкмаар» (Греция)
«Штурм» (Австрия) — «Реал Бетис» (Испания).
Биринчи тур ўйинлари 2025 йил 2 октябрга, олтинчи тур ўйинлари 18 декабрга белгиланган.Плей-офф ўйинлари 2026 йилнинг 19 ва 26 февраль кунларига, 1/8 финал ўйинлари эса 12 ва 19 февраль кунлари бўлиб ўтади.
Чорак финал ўйинлари 9 ва 19 апрель кунлари, ярим финал ўйинлари 30 апрель ва 7 май кунлари, финал ўйинлари 27 майда бўлиб ўтади.