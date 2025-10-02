OZ
    20:06, 02 Октябрь 2025 | GMT +5

    Бугун Конференциялар лигасининг асосий босқич ўйинлари бошланади

    ASTANА. Кazinform — Бугун футбол бўйича UEFА Конференциялар лигаси асосий босқичининг биринчи тур ўйинлари бўлиб ўтади.

    Конференциялар лигаси
    Фото: uefa.com

    Мусобақанинг ушбу босқичида жами 36 та жамоа иштирок этади.

    Жамоалар ушбу турнирда олтита ўйин ўтказишади.

    Учрашувлар жадвали:

    «Динамо Киев» (Украина) — «Кристал Пэлас» (Англия)

    «Лозанна» (Швейцария) — «Брейдаблик» (Исландия)

    «Зриньски» (Босния ва Герцоговина) — «Линкольн» (Гибралтар)

    «Ягеллония» (Польша) — «Хамрун Спартанс» (Мальта)

    «Лех» (Польша) — «Рапид» (Австрия)

    «Райо Вальекано» (Испания) — «Шкендия» (Шимолий Македония)

    КуПС (Финляндия) — «Дрита» (Косово)

    «Омония» (Кипр) — «Майнц» (Германия)

    «Абердин» (Шотландия) — «Шахтер Донецк» (Украина)

    «Шелбурн» (Ирландия) — «Хеккен» (Швеция)

    «Ноах» (Арманистон) — «Риека» (Хорватия)

    «Спарта Прага» (Чехия) — «Шемрок Роверс» (Ирландия)

    «Фиорентина» (Италия) — «Сигма» (Чехия)

    «Легия» (Польша) — «Самсунспор» (Туркия)

    «Целе» (Словения) — АЕК Африни (Руминия)

    «Ракув» (Польша) — «Университатя Крайово» (Руминия)

    «Слован Братислава» (Словакия) — «Страсбур» (Франция)

    АЕК Ларнака (Кипр) — «АЗ Алкмаар» (Греция)

    «Штурм» (Австрия) — «Реал Бетис» (Испания).

    Биринчи тур ўйинлари 2025 йил 2 октябрга, олтинчи тур ўйинлари 18 декабрга белгиланган.Плей-офф ўйинлари 2026 йилнинг 19 ва 26 февраль кунларига, 1/8 финал ўйинлари эса 12 ва 19 февраль кунлари бўлиб ўтади.

    Чорак финал ўйинлари 9 ва 19 апрель кунлари, ярим финал ўйинлари 30 апрель ва 7 май кунлари, финал ўйинлари 27 майда бўлиб ўтади.

    Футбол Конференциялар лигаси Спорт
    Бекабат Узаков
