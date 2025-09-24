Бугун Европа лигасининг асосий босқичига старт берилади
ASTANА. Кazinform — Бугун футбол бўйича UEFA Европа лигаси асосий босқичининг биринчи тур ўйинлари бўлиб ўтади.
Мусобақанинг ушбу босқичида жами 36 та жамоа иштирок этади. Уларнинг ҳар бири 8 тадан ўйин ўтказади. Улардан 4 таси уйда, қолганлари меҳмонда ўтказилади.
Ўйинлар жадвали
- «Мидтьюлланн» (Дания) — «Штурм» (Австрия)
- ПАОК (Грекия) — «Маккаби Тель-Авив» (Израиль)
- «Спортинг Брага» (Португалия) — «Фейеноорд» (Нидерландия)
- «Црвена Звезда» (Сербия) — «Селтик» (Шотландия)
- «Динамо Загреб» (Хорватия) — «Фенербахче» (Түркия)
- «Мальмё» (Швеция) — «Лудогорец» (Болгария)
- «Ницца» (Франция) — «Рома» (Италия)
- «Реал Бетис» (Испания) — «Ноттингем Форест» (Англия)
- «Фрайбург» (Германия) — «Базель» (Швейцария).
Ушбу турнинг бошқа ўйинлари 25 сентябрга белгиланган.
Биринчи тур ўйинлари 24 ва 25 сентябрь кунлари, иккинчи тур ўйинлари 2 октябрь, учинчи тур ўйинлари 23 октябрь, тўртинчи тур ўйинлари 6 ноябрь, бешинчи тур ўйинлари 27 ноябрь, олтинчи тур ўйинлари 11 декабрь, еттинчи тур ўйинлари 22 январь, саккизинчи тур ўйинлари 29 январда бўлиб ўтади.
Плей-офф ўйинлари 19-26 февраль, 1/8 финал 12-19 март, ¼ финал 9-16 апрель, ярим финал 30 апрель - 7 май ва финал 20 майга белгиланган.