Бу йил Қозоғистонда 209 мингта автомобиль ишлаб чиқарилади
ASTANA. Kazinform – Маҳаллий автомобиль ишлаб чиқариш жадал ривожланмоқда. Бу ҳақда Қозоғистон автомобиль иттифоқи президенти Анар Мақашева маълум қилди.
«2025 йил натижаларига кўра, мамлакатимизда 171 442 та енгил автомобиль ишлаб чиқарилган. Улар орасида енгил автомобиллар, юк машиналари ва автобуслар бор. Бу кўрсаткич йилдан-йилга барқарор ўсиб бормоқда. Масалан, 2025 йилда 2024 йилга нисбатан 26 мингта кўпроқ енгил автомобиль ишлаб чиқарилган. 2026 йилда эса Қозоғистонда 209 мингдан ортиқ енгил автомобиль ишлаб чиқарилишини кутмоқдамиз”, — деди у.
Анар Мақашеванинг сўзларига кўра, ҳозирда мамлакатда 11 та автомобиль заводи фаолият юритмоқда. Бундан ташқари, ушбу соҳада яна бир корхона очилиши режалаштирилган.
“2024 йилда автомобиль заводларида 6 875 киши ишлаган. 2025 йилда эса 11 169 ишчи рўйхатдан ўтган, бу атиги бир йил ичида 62 фоизга ўсишдир. Шундай қилиб, нафақат автомобиль саноати маҳсулотлари, балки аҳолининг бандлик даражаси ҳам ўсиб бормоқда”, — дейди Анар Мақашева.