Бу йил 76 млн тонна нефть экспорт қилинади - Ақкенженов
ASTANA. Kazinform – Мамлакатимиз бу йил 76 миллион тонна нефть экспорт қилишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида ҚР Энергетика вазири Ерлан Ақкенженов маълум қилди.
“Жорий йил январь-март ойларида нефть ва газ конденсати қазиб олиш ҳажми 19,7 миллион тоннани ёки ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 80,2 фоизни ташкил этди. Қарашиғанақда хом газ қуйиш учун 6-компрессорни ишга тушириш ишлари давом этмоқда. Бу нефть қазиб олишни 10-11 миллион тонна даражасида сақлаб туришни таъминлайди”, — деди вазир.
Шунингдек, у йирик ер ости бойликларидан фойдаланувчилар билан нефть қазиб олишни кўпайтириш чоралари бўйича музокаралар олиб борилаётганини айтди.
“3 ойлик натижаларга кўра, нефть экспорти 15,3 миллион тоннани ёки ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 78,5 фоизни ташкил этди. 2026 йил учун прогноз 76 миллион тоннани ташкил этади, — деди Ерлан Ақкенженов.